Omicron, Pfizer: "A marzo pronto il nuovo vaccino". Ma è mistero quarta dose: "Quali sono le nostre speranze"

“Il nuovo vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo”. Ad annunciarlo è stato Albert Burla, amministratore delegato di Pfizer: l’azienda ha già iniziato a produrre le dosi, anche se nell’intervista rilasciata alla Cnbc Burla ha dichiarato di non sapere se una quarta dose di vaccino sarà davvero necessaria. Ciò non toglie che un siero specifico per Omicron potrà essere utile nei mesi a venire.

“La speranza - ha dichiarato l’ad di Pfizer - è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione in particolare contro il contagio, perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini, fintanto che si fa la terza dose”. Nel frattempo è arrivata una buona notizia sulla cosiddetta variante Deltacron, frutto di un’ibridazione di Omicron e Delta. Il timore è che potesse trattarsi di un ulteriore pericolo, che però è stato sventato e derubricato come un semplice artefatto, un errore di analisi del laboratorio.

Il sospetto circola con sempre più maggiore insistenza nella comunità scientifica: “Le 24 sequenze depositate dai ricercatori ciprioti - ha spiegato Marco Gerdol, ricercatore presso l’Università di Trieste - sono state analizzate nel dettaglio da diversi gruppi di ricerca, che concordano con il fatto che con ogni probabilità si tratta di un artefatto”.

