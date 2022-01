Pfizer, la pasticca ammazza-Covid: addio vaccino? Ecco come funziona

10 gennaio 2022 a

Non solo vaccini: l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sta facendo delle valutazioni sulla pillola di Pfizer contro il Covid, il Paxlovid. In particolare, sta analizzando la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Il parere potrebbe arrivare entro poche settimane, ma è necessario che i dati presentati siano sufficientemente solidi.

Il farmaco sarebbe previsto solo "per il trattamento di adulti con Covid che non richiedano ossigeno e che siano a maggior rischio di grave progressione della malattia". I risultati dello studio condotto su 2.246 pazienti ad alto rischio, pubblicati da Pfizer nei giorni scorsi, sembrano essere più che positivi. Tant'è che mostrerebbero un’efficacia dell’89% nel prevenire il ricovero in ospedale e la morte.

La pillola andrebbe somministrata entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi. Chi ha il Covid da asintomatico, invece, non ne avrebbe bisogno. Il farmaco, come sottolinea il Corriere della Sera, può essere assunto da chiunque, eccetto le donne in gravidanza o allattamento, che sono state escluse dagli studi. Come funziona nello specifico? Si tratta di una piccola molecola di sintesi che, bloccando un componente del virus chiamato proteasi, impedisce al virus di avere delle proteine "maturate" al punto giusto per potersi riassemblare e moltiplicare. Paxlovid, infatti, è un medicinale antivirale orale che “riduce la capacità di Sars-CoV-2 (il virus che causa Covid-19) di moltiplicarsi nell’organismo”, come spiegato dall'Ema in una nota.

