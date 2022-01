Fuori dal Coro, la bomba di Maria Rita Gismondo sulle reazioni al vaccino: "Quello che ci devono dire"

12 gennaio 2022 a

Dopo il lungo stop per le feste, riparte Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. E un'ampia fetta della puntata di martedì 11 gennaio è ovviamente dedicata all'emergenza coronavirus. A fare il punto, ospite in studio, ecco Maria Rita Gismondo.

"Per tanti mesi hanno detto che l'obbligo vaccinale non è necessario. E lo abbiamo messo quando siamo arrivati al 90% dei vaccinati", ricorda Giordano. E l'esperta risponde: "Abbiamo più volte chiesto l'obbligo, almeno inizialmente. Non era chiaro di fatto cosa fosse il green pass, una specie di obbligo, che poi è stato messo troppo tardi. Inseguiamo una percentuale minima di popolazione che non ha grande influenza sulla malattia".

Dunque, a Fuori dal Coro viene proposto un servizio che raccoglie alcune testimonianze di chi ha subito una reazione avversa al vaccino. E sul punto, la Gismondo esprime un pensiero forte e molto preciso: "Le reazioni avverse? Sono molto rare, ma anche se fosse una ha diritto di essere ascoltata. Indagare e approfondire sarebbe un grande aiuto per la scienza e per le somministrazioni successive", rimarca

E ancora, commentando i dati di diffusione di Omicron, per quanto in questi ultimi giorni piuttosto contestati - si pensi alla campagna lanciata da Matteo Bassetti contro il bollettino quotidiano - la Gismondo sottolinea un'ovvietà, che però non finisce di destare preoccupazioni: "Questo vaccino non ci preserva completamente dall'infezione", conclude.

