Herpes e sclerosi multipla, l'inquietante correlazione: scoperta clamorosa

14 gennaio 2022 a

a

a

C'è una correlazione tra la sclerosi multipla e il virus dell'herpes. La patologia che colpisce 2,8 milioni di persone in tutto il mondo, infatti, è probabilmente causata dall'infezione dal virus di Epstein-Barr (Ebv), un virus dell'herpes appunto. È quanto emerge da uno studio condotto dalla Harvard Th Chan School of Public Health, pubblicato sulla rivista Science. L'ipotesi, osserva Alberto Ascherio, docente di Epidemiologia e autore senior del lavoro, viene studiata "da diversi anni", ma questo è "il primo lavoro che fornisce prove convincenti di causalità".

Tumore ai testicoli? La prevenzione col test di gravidanza: lo studio, scoperto un legame impensabile

Secondo l'esperto "questo è un grande passo perché suggerisce che la maggior parte dei casi di Sclerosi multipla potrebbero essere prevenuti fermando l'infezione da Ebv. Prendere di mira l'Ebv potrebbe portare alla scoperta di una cura". La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale che attacca le guaine di mielina, la sostanza che protegge i neuroni. La causa della malattia non è nota, ma uno dei principali sospetti è proprio il virus di Epstein-Barr, un virus dell'herpes che può causare la mononucleosi infettiva e stabilire un'infezione latente e permanente.

Cervello, l'area collegata al clitoride: la scoperta che cambia la storia (non solo per le donne)

La ricerca è stata condotta su oltre 10 milioni di giovani adulti nelle forze armate statunitensi, fra i quali ne sono stati identificati 955 cui è stata diagnosticata la malattia. I ricercatori hanno notato che il rischio di sclerosi multipla è aumentato di 32 volte dopo l'infezione da Ebv, ma è rimasto invariato dopo l'infezione con altri virus.

Ascherio rileva che il ritardo tra l'infezione e l'insorgenza della patologia può essere in parte dovuto al fatto che i sintomi della malattia non vengano rilevati durante le prime fasi e in parte alla relazione in evoluzione che c’è tra il virus e il sistema immunitario dell'ospite, che viene ripetutamente stimolato ogni volta che il virus latente si riattiva.

Tumori alla pelle curati attraverso il pesce zebra? Una clamorosa scoperta: ecco l'ultima speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.