Striscia la notizia, come spiano il pc in ufficio: quello che pochi sanno

14 gennaio 2022 a

a

a

Da Striscia la notizia brutte notizie per chi batte la fiacca a lavoro. In ufficio, sia che si tratti del settore pubblico sia del settore privato, gli impiegati che sono soliti prendersi qualche minuti di "pausa" non prevista, per un caffè, una chiacchiera col collega, sbrigare una faccenda privata o, perché no?, schiacciare un pisolino rischiano grosso: i datori di lavoro in fatti possono controllare il rendimento dei propri dipendenti installando dei software nei computer che monitorano in tempo reale il movimento dei mouse. In altre parole: se la postazione resta inutilizzata per troppo tempo, i "controllori" se ne accorgono.



Il "muovi-mouse" per spassarsela a lavoro: guarda il video di Striscia la notizia





Occhio, così la smart tv ti spia e ti ruba le informazioni. Come ci si può difendere

Marco Camisani Calzolari, imbattibile esperto di hi-tech del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci mette in guardia dunque i "furbetti" e i fannulloni, ma concede loro anche un insperato assist. Sul web sono in vendita dei sistemi per fregare anche i più severi guardiani digitali. "Una azienda cinese - spiega MCC mostrando le immagini del prodotto - ha realizzato un generatore di movimenti finti per mouse. Tu ci metti sopra il mouse e lui simula il movimento sul tavolo". Geniale quasi quanto la pubblicità che sponsorizza il "salva-vita-in-ufficio".

Sapete cos'è il TabNap? Striscia la Notizia lancia l'allarme: ecco come ti fregano i soldi dal conto





Si tratta di uno dei tanti "Gadget pazzeschi" illustrati da Camisani Calzolari. C'è per esempio un inquietante mestolo automatico (da piazzare direttamente dentro la pentola sul fornello acceso), oppure l'ombrello e le bacchette ispirati alla spada laser di Star Wars (roba da nerd Doc), il robot portaborse (no, non è pensato per gli onorevoli). Non resta che aprire il portafogli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.