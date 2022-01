Anthony Fauci sul Covid: "Soltanto il vaiolo fu eradicato", la profezia (da incubo) sul futuro della pandemia

18 gennaio 2022 a

Dopo oltre due anni di pandemia, c'è un esperto che si è guadagnato l'immaginifico titolo di "uomo che non sbaglia mai". E non sbaglia mai sul Covid. Si tratta di Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectiuous Diseases e, soprattutto, consigliere della Casa Bianca al tempo del coronavirus, sia con Donald Trump (che lo osteggiava) sia oggi con Joe Biden, l'attuale presidente degli Stati Uniti.

Il punto è che l'oracolo del Covid è intervenuto al World Economic Forum di Davos, anche quest'anno in remoto, poiché l'evento non si svolge in presenza proprio a causa della pandemia. E sul virus, Fauci ha spiegato che "sarà eliminato ma non eradicato". Dunque ha ricordato come "di tutte le malattie infettive che hanno colpito l'umanità, solo il vaiolo è stato eradicato. Per il Covid ci sarà una eliminazione, come è stato per la poliomielite: negli Usa non c'è più, ma altrove ancora sì".

Insomma, la minaccia è destinata a durare e ancora parecchio. Aggiunge infatti Anthony Fauci: "Non credo che le persone andranno sempre in giro con la mascherina, perché non sarà accettato", eppure "nella nuova normalità dovrà esserci la consapevolezza di quelli che possono essere gli effetti di una pandemia, dovrà esserci la capacità di rispondere a una pandemia", ha sottolineato con un pizzico di fatalismo.

Secondo Fauci, in futuro sarà necessaria "una risposta molto più coordinata a livello mondiale": nel mirino dello scienziato, insomma, ci finisce chi ha avuto una certa riluttanza nel promuovere il vaccino, la campagna vaccinale e l'uso delle mascherine. "Se tutti fossero consapevoli dell'importanza di queste misure staremmo meglio. Non avremmo avuto tutti questi morti nel nostro Paese", ha concluso con un riferimento alla situazione negli Stati Uniti.

