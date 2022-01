Covid e fertilità, "la differenza tra vaccinati e non": studio-choc, ecco quali uomini sono a rischio

21 gennaio 2022 a

a

a

Il Covid influisce sulla fertilità. A differenza del vaccino, il contagio compromette la possibilità di concepire un bambino. E questo vale sia per gli uomini che per le donne. A renderlo noto uno studio citato dalla Cnn, in cui si prendono in esame le coppie in cui l'uomo è stato infettato dal coronavirus nei 60 giorni precedenti. "I risultati indicano che l'infezione da SarsCov-2 negli uomini potrebbe essere associata con un calo a breve termine della fertilità e che la vaccinazione non condiziona la fertilità in nessuno dei partner", affermano i ricercatori della Boston University School of Public Health e di altri enti che hanno contribuito allo studio.

Trombosi del pene profonda, "dolori terrificanti": Covid, il più drammatico degli effetti collaterali

La ricerca si aggiunge "alle prove provenienti da studi su animali, studi su soggetti che si stanno sottoponendo a trattamenti per la fertilità, trial relativi ai vaccini". Non solo, perché "diversi studi hanno documentano che "non c'è un apprezzabile collegamento tra la vaccinazione e i rischi di aborto spontaneo". Lo studio ha preso in esame 2.126 donne tra i 21 e i 45 anni. Tutte provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.

Omicron, gli otto sintomi: lo studio che cambia tutto, come riconoscere il contagio

Di questi il 73 per cento delle donne e il 74 per cento dei loro partner avevano ricevuto almeno una dose di vaccino. Più preoccupante l'esito sulle coppie in cui il partner maschile è risultato positivo al Covid nei 2 mesi precedenti. È stato infatti scoperto che la possibilità di concepire un figlio nei 60 giorni successivi all'infezione diminuisce del 18 per cento. Mentre il calo non è riscontrato per i soggetti risultati positivi oltre 2 mesi prima.

"Le conseguenze sull'organo sessuale maschile". Covid e vaccini, Gallavotti inquietante | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.