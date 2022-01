Guadagnare camminando, tutto vero: più ti muovi più euro incassi, ecco la app per arricchirsi

21 gennaio 2022 a

Sbarca in Italia WeWard, l'applicazione che ti consente di guadagnare camminando. Proprio così, ideata in Francia nel 2019, l'app ha subito ricevuto grande consenso al punto da arrivare anche in Belgio e in Spagna. Usarla è semplicissimo, così come scaricarla, visto che il download dall’Apple Store o da Google Play è gratuito. Una volta aperta la schermata principale sul proprio smartphone, ci si registra e si può iniziare fin da subito a guadagnare camminando. La remunerazione, ovviamente, dipende dal livello di attività. Più si cammina, più si ottengono Ward. Di cosa si tratta? Bonus da convertire successivamente in regali, ricompense o in euro.

Le ricompense possono essere trasformate in premi, donazioni a enti di beneficenza, buoni sconto, voucher, regali, carte sconto, promozioni oppure si può scegliere di ricevere l'equivalente in euro direttamente sul proprio conto in banca. I passi vengono conteggiati attraverso il contapassi, che funziona anche quando il cellulare è in tasca. Ma non è tutto, perché vengono registrati anche il numero di piani saliti, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, consentendo così di tenere un diario delle prestazioni e dei progressi. Il tutto condito da alcune sfide per incentivare gli utenti.

Al momento sono più di 500 i partner di WeWard. Tra questi Nike, Decathlon, H&M, Booking, Marionnaud. Foot Locker e Converse. "Siamo nati nel 2019 con l’intento di sviluppare una app che fosse utile alle persone e che allo stesso tempo le aiutasse a socializzare, a visitare quanto di più bello offre il territorio – parchi, ville, monumenti – e facendo del bene a sé stessi, al pianeta e alla comunità locale. Il nostro obiettivo è di arrivare a 15 milioni di utenti entro fine 2022 e consolidare la nostra rete di partner, principalmente di prossimità presenti nei piccoli centri abitati", ha commentato Yves Benchimol, CEO di WeWard. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

