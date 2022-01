Omicron, danni devastanti al cervello: l'ultima scoperta, le malattie favorite dal Covid

22 gennaio 2022 a

a

a

Tra i danni “sistemici” che può fare il Covid, ed in particolare il Long Covid, ci sono anche quelli neurologici. Ormai a riguardo ci sono pochi dubbi dopo quasi due anni di pandemia e quindi di studi, sempre più approfonditi e precisi. All’inizio erano state notate alcune disfunzioni cognitive, soprattutto nei pazienti che erano stati costretti ad essere ricoverati in ospedale. Poi sono divenute sempre più chiare e frequenti la perdita dell’olfatto, l’ictus, le infiammazioni cerebrali, le encefalopatie e le sindromi psichiatriche.

"Confermato dalle evidenze". Omicron, il report che preoccupa gli esperti: ecco il suo effetto sui vaccini nel giro di due sole settimane

Adesso però gli studi hanno compiuto un ulteriore passo e riportato notizie purtroppo poco positive: l’ultima teoria è che il Covid possa innescare lo sviluppo di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer o il Parkinson. Degli effetti del virus sul cervello se ne parla già da agosto 2020, ovvero dalla pubblicazione di uno studio sul Canadian Journal of Neurological Sciences che descrive principalmente tre effetti: uno legato alla mancanza di ossigeno che può generare lesioni cerebrali; un altro dipeso dall’infiammazione e un altro ancora legato al legame dell’enzima di conversione dell’angiotensina-2.

Omicron si sdoppia, la sotto-variante travolge la Danimarca: "Molto più pericolosa". Come colpisce, paura in Europa

“Abbiamo identificato un’ampia percentuale di casi di alterazione acuta dello stato mentale - si legge in un altro studio, stavolta di marca britannica e pubblicato su Lancet Psychiatry - con diagnosi neurologiche sindromiche come encefalopatia ed encefalite e diagnosi psichiatriche primarie sindromiche, come la psicosi”.

Omicron, "le vere conseguenze sui polmoni": conferma in corsia, come stanno le cose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.