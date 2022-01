iPhone, il "tasto segreto". Presente la mela sul retro? La funzione che nessuno conosceva

24 gennaio 2022 a

Non solo un simbolo che contraddistingue e rende unico l'I-Phone, ma anche un tasto "segreto". Il logo Apple, rappresentato da una mela e genericamente posizionato sul retro dello smartophone, è molto di più di un semplice disegno. Ha una funzione che forse non tutti conoscono: si chiama “Back Tap”, ossia “Tocco posteriore”. Ne ha parlato il New York Post, citato da Dagospia.

Questa funzione è stata lanciata da Apple il 16 settembre 2020. In cosa consiste? Consente agli utenti di trasformare il logo Apple sul retro del proprio dispositivo in un pulsante segreto. La funzione, però, è disattivata di default. Per averla, quindi, bisognerebbe configurarla manualmente. Prima di tutto, però, è necessario assicurarsi di avere una versione del sistema operativo IOS 14 o superiore.

Fatta questa veloce verifica, basta cliccare su “Impostazioni”, poi “Accessibilità”, “Tocco” e infine “Tocco posteriore”. A quel punto è possibile impostare due tipi di funzione: il “doppio tocco” o il “triplo tocco” e associarle a un’azione. Per esempio - scrive il New York Post - "il 'blocco schermo' oppure 'istantanea schermo' o ancora la regolazione del volume e molte altre". Alla fine, è sufficiente cliccare due o tre volte sul logo Apple per "vedere la magia", cioè per far partire le funzioni precedentemente impostate.

