Tamponi, addio: ecco il test del respiro, l'etilometro che rivela il contagio-Covid

28 gennaio 2022 a

a

a

Addio tamponi: dalla Spagna arriva un nuovo strumento in grado di rilevare l'infezione da Covid. Si tratta del "breath test", ossia test del respiro. Funziona come un etilometro e - come si intuisce dal nome - è in grado di rintracciare la presenza del virus attraverso il respiro. A realizzarlo per prima, come riporta il Messaggero, è stata un’azienda spagnola specializzata nel campo diagnostico: la Rhogen Laboratorios.

Vino rosso e contagio-Covid, la misteriosa correlazione: quali sono i soggetti più a rischio

Il dispositivo sarebbe pure molto veloce: l'esito del test è disponibile in soli due minuti. Come funziona esattamente? Lo spiega il sito del Messaggero: "Il fiato passa attraverso un boccaglio collegato a un dispositivo portatile che analizza eventuali alterazioni dei composti organici volatili, mostrando il risultato in un tempo record sullo schermo dell’app mobile a cui è collegato". Si tratterebbe del metodo di screening più veloce al mondo. In ogni caso, ha già ottenuto il certificato medico dell’Unione Europea e l’approvazione dopo diversi studi di sperimentazione clinica.

Long Covid, ecco come capire se verrai colpito: i soggetti condannati (prima del contagio)

"Il test del respiro è uno strumento utilissimo per aziende, centri educativi, pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni che possono stabilire protocolli efficaci e non invasivi - ha spiegato Enrique Suay, direttore commerciale di Rhogen Laboratories -. L’affidabilità anche al di fuori delle analisi di laboratorio è l’altro grande vantaggio di questo tipo di test, e ciò che lo rende più efficace". Anche il costo sarebbe inferiore a quello di un tampone. Inoltre, sarebbe addirittura in grado di rilevare l’infezione fin dal primo giorno di contagio, cosa che difficilmente succede col tampone.

Vaccino e miocardite, lo studio definitivo sulla reazione più temibile: chi sono i soggetti a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.