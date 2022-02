Vaccino anti-Omicron, nessun risultato utile dai test sulle scimmie? Eppure Moderna... cosa proprio non torna

07 febbraio 2022 a

Sfuma il progetto di un vaccino specifico per la variante Omicron. Quelli sperimentati finora, infatti, non hanno dato risultati soddisfacenti visto che non hanno mostrato differenze significative rispetto ai vaccini convenzionali contro il Covid. Gli scienziati del governo Usa, riporta il Messaggero, hanno contrapposto l'attuale booster di Moderna Covid-19 a un booster specifico per Omicron in uno studio sulle scimmie. Una parte di esse dopo due dosi Moderna hanno avuto il booster convenzionale e l'altra il siero specifico per Omicron. Entrambi i sieri hanno prodotto "aumenti comparabili e significativi nelle risposte anti-corpali neutralizzanti" contro tutte le varianti.

"Questa è una notizia molto, molto buona", ha commentato Reuters Daniel Douek, un ricercatore di vaccini presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases che co-conduce lo studio. "Significa che non abbiamo bisogno di riprogettare radicalmente il vaccino per renderlo un vaccino Omicron".

Nel frattempo, Moderna e Pfizer non si stanno fermando e hanno iniziato a testare sull'uomo i booster specifici per Omicron dei loro vaccini. Alla conclusione degli scienziati era già arrivato l'immunologo Anthony Fauci, consigliere per la pandemia del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale aveva presto dichiarato che il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione, per cui al momento non servirebbero nuovi vaccini specifici per questa variante.

