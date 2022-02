Paralisi, tre persone tornano a camminare: elettroidi nel midollo spinale, la rivoluzione

07 febbraio 2022 a

Sebbene anche nella comunità scientifica l’attenzione sia concentrata in gran parte sulla lotta al Covid, continuano senza sosta le sperimentazioni nei più disparati campi. Ed è proprio grazie alla scienza se tornare a camminare potrebbe diventare più di una semplice speranza, di un sogno, per tutte le persone paralizzate.

Grazie alla sperimentazione portata avanti da un gruppo di scienziati coordinati dal Politecnico di Losanna, tre persone paralizzate sono tornate a camminare: non solo, sono riuscite persino a nuotare e a pedalare, il tutto grazie a degli elettrodi impiantati nel midollo spinale. È la scienza bellezza, anche se più di qualcuno potrebbe essere spinto a gridare al miracolo. Il risultato della sperimentazione è stato pubblicato su Nature Medicine: all’interno del gruppo coordinato dal Politecnico di Losanna c’è anche un pezzo di Italia, rappresentato da Silvestro Micera, che lavora fra Scuola superiore Sant’Anna e Epfl.

Ed è italiana anche una delle tre persone paralizzate che sono state coinvolte nella sperimentazione. Per renderla il più semplice possibile, anche se in questo caso di “semplice” non vi è proprio nulla, è stato creato un dispositivo che consiste in alcuni elettrodi innestati nel midollo spinale. Così è possibile inviare ai muscoli delle gambe e al tronco gli stimoli elettrici generati esternamente da un computer controllato dal paziente.

