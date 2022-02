Sesso, l'ultima perversione a letto: "Il massimo del piacere". Legs-up, la nuova mania degli italiani

09 febbraio 2022 a

a

a

Quali sono le preferenze sotto le lenzuola? In che posizione lo fanno gli italiani? Lelo, marchio leader nel mercato dei sex toys, svela la classifica delle posizioni sessuali più amate dagli italiani, come emerge da una ricerca realizzata in collaborazione con l’Istituto AstraRicerche, e ripresa dal sito Dagospia. Sul podio, tra le posizioni preferite, ci sono: "Legs up", "Squat" e la classica "Pecorina". Ma andiamo per ordine.

Morte durante il sesso? "Cosa sta cambiando". Studio choc: chi rischia di più e perché

Per "Legs up", al primo posto della classifica con il 54 per cento delle preferenze, si intende una posizione in cui lei è sdraiata supina e tiene le gambe sollevate, mentre lui la penetra sorreggendole le gambe e posizionandosi sulle ginocchia. Una posizione che impegna i muscoli e le energie ma che garantisce il massimo del piacere e del godimento di coppia permettendo di trovare la perfetta sintonia tra penetrazione e stimolazione clitoridea.

Di fatto è una variazione della più tradizionale posizione del "Missionario" se si vuole mantenere il contatto visivo e intimo.

Omicron, "molto più pericoloso del sesso": lo studio, chi è condannato al contagio

Tra le posizioni più gradite, con il 53,1 per cento delle preferenze, e più passionali (29.8 per cento), c'è la posizione dello "Squat" che è perfetta per le donne in quanto dà loro il controllo della situazione. Inoltre permette all’uomo, in posizione più rilassata, di toccare il sedere della compagna, assecondandone i movimenti e stimolando le sue zone erogene.

Al terzo posto si posiziona la classica "Pecorina” apprezzata dal 52,7 per cento degli italiani. Un must che garantisce una penetrazione profonda e restituisce all’uomo una sensazione di dominio (forse per questo è la preferita tra i maschi con il 64 per cento). Questa posizione però non è meno apprezzata dalle donne perché garantisce l'orgasmo femminile.

Tumore, "come possiamo bloccarlo": divisione delle cellule, la scoperta che cambia la storia?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.