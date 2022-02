Zanzare, come non farsi pungere mai? Ecco che colore devi indossare: uno studio definitivo

09 febbraio 2022 a

Le zanzare sono attirate da certi colori e vengono respinte da altri. Secondo un nuovo studio condotto dagli scienziati dell'Università di Washington, riporta il Daily Mail, questi insetti fastidiosi volano verso il rosso, l'arancione, il nero e l'azzurro. Al contrario, ignorano il verde, il viola, il blu e il bianco. Per questa ragione, spiegano i ricercatori, le zanzare amano il genere umano, dal momento che la nostra pelle emette un "segnale" rosso-arancione ai loro occhi.

"Sembra che le zanzare utilizzino gli odori per distinguere ciò che è vicino", afferma Jeffrey Riffell, professore di biologia dell'Università di Washington. "Quando sentono l'odore di composti specifici, come l'anidride carbonica del nostro respiro, i loro occhi cercano colori specifici associati a un potenziale ospite, e si dirigono verso di essi".

Sapere quali colori attirano le zanzare e quali no, può aiutare a progettare repellenti, trappole e altri metodi per tenerle a bada. "Una delle domande più comuni che mi vengono poste è: 'Cosa posso fare per impedire alle zanzare di pungermi?'", aggiunge Riffell. "Ci sono tre segnali principali che attirano le zanzare: il tuo respiro, il tuo sudore e la temperatura della tua pelle".

Infine, "in questo studio abbiamo trovato un quarto spunto: il colore rosso, che non si trova solo sui propri vestiti, ma si trova anche nella pelle di tutti. La tonalità della tua pelle non ha importanza, stiamo tutti emanando una forte firma rossa. Filtrare quei colori attraenti nella nostra pelle, o indossare abiti che evitino quei colori, potrebbe essere un altro modo per prevenire una puntura di zanzara".

