Radio Yacht, "l'estate tutto l'anno": una rivoluzione

Radio Yacht è la radio svizzera dal design tutto italiano. Il suo concept "Always Summer" racconta un'estate da vivere tutto l’anno. 24 ore su 24 rigorosamente in diretta, sedici selector di diverse nazioni selezionano la migliore musica in grado di evocare suggestioni tipiche dell’estate esaltando i rituali dell’aperitivo e del tramonto nelle località più esclusive del mondo.

Radio Yacht è la classica esperienza del nuovo modo di intendere la radio, un formato "on the go", digitale dalla nascita può essere ascoltata e vissuta attraverso la sua app, sito o smart speaker (Alexa e Google Home).

Molto spazio alla musica e poco al parlato (quattro lingue) il linguaggio è calibrato per arrivare ad un target molto definito "trend & luxury". Il brand che cura la musica è Lunare Project promotore di eventi nella location più esclusive del mondo (musei, luxury hotel, club esclusivi in riva al mare)

Radio Yacht dedica il suo progetto anche ai cultori del suono attraverso un sistema Digital HD: un'esperienza d’ascolto coinvolgente, unica ed emozionante. Roberto Barone, il fondatore dichiara: "i nostri non sono ascoltatori ma ambasciatori. Conosciamo le loro sensibilità e li amiamo perché sono estremamente esigenti. Il nostro scopo è quello di promuovere il bello, rendere la cultura fruibile attraverso le nostre iniziative nei luoghi d' arte, promuovere la bellezza ed una visione poetica della vita, il rispetto per l'ambiente e per la diversità. Lavoriamo molto sulle percezioni selezionando la musica in grado di connettere anima e corpo, Ogni brano è un viaggio ed una testimonianza della nostra ricerca attenta ed oculata."

www.radioyacht.com

www.lunare project.com

