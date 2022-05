Video a luci rosse, ecco le conseguenze per le donne: se li guardano... una scoperta bollente

18 maggio 2022 a

a

a

L'ultimo studio condotto da Nicolas Sommet dell'Università di Losanna e Jacques Berent dell'Università di Ginevra, ha spiazzato i più appassionati del porno. Un vero e proprio paradosso, nato per soddisfare gli istinti sessuali maschili, il porno è diventato quasi un nemico per chiunque ne sia affezionato. Il motivo? Da questa ricerca emergerebbe che più gli uomini guardino video per adulti, più le prestazioni sessuali diventino meno gratificanti per la partner femminile.

"La misura del pene". Il segreto per un rapporto intimo perfetto: "Orgasmo garantito"

Lo studio è stato condotto su un range di 100 mila uomini e donne, per la bellezza di 8 mila coppie eterosessuali che per tre anni si sono sottoposte a un questionario per valutare tre punti fondamentali: il livello di funzionamento sessuale, la percezione delle loro capacità sessuali e la soddisfazione del proprio partner. Per quanto riguarda le donne invece, la situazione è totalmente capovolta: "Più guardano film a luci rosse, maggiore è la loro sensazione di competenza sessuale, minore è il numero di problemi sessuali e per le coppie etero, il partner maschile è più soddisfatto di alcuni aspetti della sessualità di coppia". A riportare tali dichiarazioni sono i due ricercatori svizzeri che paragonano il mondo del porno a un vero e proprio boomerang del piacere.

Malcom MacDonald, "come mi è caduto il pene": dopo sei anni drammatici..

È stato l'uomo stesso a creare quest'industria del sesso per soddisfare i suoi bisogni, ma questo boomerang alla fine è tornato indietro, dato che non riescono più a soddisfare le loro partner come desidererebbero. I ricercatori hanno infatti sostenuto: "L’uso del por*** stabilisce standard irraggiungibili di confronto generando ansie per le proprie prestazioni, mentre altri studiosi sostengono che il porno possa essere una fonte d'ispirazione e potrebbe essere utilizzato per diventare un partner sessuale migliore". Il porno però non sarebbe l'unico colpevole: "Il porno non è il principale fattore da incolpare per problemi sessuali degli uomini e non può essere considerato una sorta di panacea sessuale per le donne".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.