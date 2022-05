Bostrico, l'insetto killer che terrorizza l'Italia: cosa può fare e perché è pericolosissimo

20 maggio 2022 a

Si chiama Bostrico (Ips typographus) e sta ammazzando migliaia di abeti e pini sul nostro territorio. E così è arrivato già il soprannome di "insetto killer". Ora però, come ricorda virgilito.it, questo insetto sta per diventare una vero e proprio caso politico. La senatrice Sandra Lonardo ha infatti presentato una interrogazione al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli sottolineando come il Bostrico "si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa ad abeti rossi, larici, abeti bianchi e i pini silvestri, uccidendoli nel giro di poche settimane".

La senatrice con un lungo post su Facebook ha voluto sottolineare tutti i rischi che corre il nostro territorio per la presenza di questo "ospite indesiderato": "In primavera i maschi del Bostrico entrano sotto la corteccia e si accoppiano con le femmine, che scavano nel legno gallerie lunghe fino a 15 centimetri, dove depongono in media 80 uova. Una volta che la popolazione si moltiplica e diventa aggressiva, il Bostrico lancia attacchi di massa che portano in breve tempo alla morte delle piante. L’invasione sarebbe stata scatenata dalla presenza di una grande quantità di legname a terra nelle zone colpite dalla tempesta Vaia". E a questo punto la senatrice ha voluto ricordare quanto siano a rischio i boschi italiani con oltre 11 milioni di ettari di foreste vulnerabili. Insomma il Bostrico rischia di divorare tutto il nostro "verde" che da sempre accompagna la Penisola da Nord a Sud.

