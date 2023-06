Leucemia mieloide, la scoperta che cambia la lotta alla malattia di Berlusconi

26 giugno 2023 a

Un nuovo farmaco riaccende la speranza dei malati di leucemia mieloide cronica, la stessa patologia di cui soffriva Silvio Berlusconi, venuto a mancare lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. Si tratta di un tumore raro del sangue che colpisce circa 100mila persone nel mondo e quasi 9mila in Italia e che è causato dalla proliferazione incontrollata delle cellule staminali del midollo osseo. In oltre il 90% dei casi è caratterizzata da un'alterazione genetica acquisita nota come cromosoma Philadelphia.

Adesso la speranza è riposta tutta in un nuovo farmaco in compresse, asciminib, che - dotato di un meccanismo d'azione innovativo che lo rende più efficace - sarebbe in grado di mirare all'interruttore molecolare della malattia. Il farmaco, come spiega il Messaggero, è stato sviluppato dall'azienda svizzera Novartis. Ma il trattamento è disponibile anche nel nostro Paese, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

La cura avrebbe prodotto degli effetti positivi anche a lungo termine. A tal proposito Massimo Breccia, professore associato dell'Università La Sapienza di Roma, ha spiegato: "Il trial di fase I ha valutato per una durata mediana di 4 anni gli effetti di asciminib in pazienti fortemente pre-trattati e ha dimostrato la sua sicurezza, tollerabilità ed efficacia a lungo termine: non solo la maggior parte dei pazienti (70%) è rimasta in trattamento con asciminib, ma due terzi hanno raggiunto la risposta molecolare maggiore o la risposta molecolare profonda, due parametri che indicano lo stato di attività della malattia".