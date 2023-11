Mani e piedi freddi? "Cosa vuol dire": parla l'esperto

26 novembre 2023 a

Freddo, brividi e mani "ghiacciate" anche quando il clima è mite? "Nella maggior parte dei casi è un fenomeno benigno", spiega sul Corriere della Sera Emilio Assanelli, responsabile Unità Pronto soccorso del Centro cardiologico Monzino a Milano. "Quando la temperatura esterna si abbassa molto, per cause naturali o artificiali - sottolinea l'esperto - le piccole arterie che scorrono vicino alla superficie cutanea si restringono per limitare la dispersione di calore; si parla in questi casi di vasocostrizione. Tale meccanismo di difesa, oltre a rendere fredde le estremità corporee (mani e piedi), ne accentua il pallore. Pertanto, in queste situazioni, sentire freddo alle mani è un sintomo piuttosto comune".

Tuttavia, possono esserci delle eccezioni: "In alcune persone - precisa Assanelli - le mani fredde possono essere l’espressione di determinate patologie. È il caso, per esempio, della sindrome di Raynaud, condizione nella quale, in seguito all’esposizione al freddo, si verifica una reazione anomala nelle mani caratterizzata da una vasocostrizione eccessiva delle piccole arterie, che determina dolore e un colore caratteristico della cute".

All'origine di mani e piedi freddi, inoltre, possono esserci anche altre cause: "Possono essere anche espressione di un ridotto funzionamento della tiroide (ipotiroidismo) - spiega il medico - in tal caso, spesso, si manifestano anche pallore, debolezza cronica, aumento di peso. La sensazione di freddo ai piedi è tipica dell’arteriopatia periferica, una condizione in cui il lume delle arterie si presenta ristretto per la presenza di placche adipose (aterosclerosi). Anche il diabete mellito può essere responsabile, per il danno che talvolta provoca nei piccoli vasi sanguigni. Il freddo alle estremità è comune poi tra i pazienti in terapia con farmaci beta-bloccanti. In alcuni casi, infine, potrebbe essere la manifestazione clinica di una cardiopatia.