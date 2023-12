Oroscopo 2024, i cinque segni maledetti: ecco a chi andrà malissimo e perché

12 dicembre 2023 a

Ormai questo 2023 è entrato nel rush finale. Meno di due settimane a Natale, quindi gli sgoccioli di quest'anno e poi largo al 2024. E insomma, mai come a dicembre vengono consultati e compulsati gli oroscopi. Tutti alla ricerca di un verdetto nelle stelle: che ne sarà di noi nel 2024? Cosa suggeriscono gli astri? Ci andrà bene, oppure male, oppure ancora benissimo o malissimo?

Ovviamente, di oroscopi ve ne sono parecchi. E le interpretazioni non sono sempre univoche. Però, incrociando i diversi responsi, si possono individuare delle tendenze. Per esempio, quella relativa ai segni che potrebbero dover fare i conti con un anno da scordare. Ecco dunque quali, stando agli astri, saranno i cinque segni più sfortunati nel 2024.

Si parte dall'Aquario: per chi è di questo segno l'anno potrebbe non essere fortunato in particolare dal punto di vista economico e finanziario. Insomma, evitate sin dal principio spese impulsive o investimenti poco oculati.

Poi la Vergine, che ha Saturno contro: i nati sotto questo segno potrebbero dover fare i conti con le difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Molto importante, insomma, capire che non si può fare tutto sempre da soli: bisogna imparare a chiedere aiuto al prossimo.

Terzo segno tra i più sfortunati, quello del Sagittario: in particolare l'amore potrebbe riservare cocenti delusioni, soprattutto se la persona con cui state non è quella giusta per voi. Gli astri suggeriscono di imparare a guardarsi dentro per capire che tipo di persona volete davvero al vostro fianco.

E ancora i Gemelli, anche questo un segno con Saturno contro: chi è di questo segno potrebbe rivedere alcune decisioni prese in passato per capire se si è trattato di scelte giuste oppure no. Un 2024 in cui chi è dei Gemelli dovrà maturare e lasciare il meno possibile al caso.

Infine il Cancro, ultimo tra i segni che potrebbe avere di fronte a sé un 2024 non del tutto eccezionale. Ma in quest'ultimo molto è in mano alle persone, più che agli astri: bene e male dipenderanno infatti dalla timidezza. Chi è del cancro, solitamente, è una persona timida. E la timidezza potrebbe rivelarsi un ostacolo sul percorso che potrebbe riservare gioia e felicità. Necessario, insomma, tirare fuori il coraggio e la forza, scacciare la timidezza e gettarsi verso il futuro senza indugi. Se chi è del cancro riuscirà a farlo, nel 2024 potrebbe avere delle bellissime sorprese.