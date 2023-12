Oroscopo 2024, "un transito impegnativo": il segno che vedrà la sua vita sconvolta

14 dicembre 2023 a

Quali sorprese ci riserverà l'astrologia l'anno prossimo? Come gli appassionati del genere già sapranno, è questo il periodo cruciale per le previsioni e le classifiche dei segni. A dare qualche anticipazione è il settimanale Grazia, che cita il sito oroscopo.it. Dal punto di vista dei transiti, viene spiegato che il 2024 non sarà un anno di grandi cambiamenti: "Plutone camminerà tra Capricorno e Acquario, mentre Giove invece passerà dal Toro ai Gemelli". Questo "darà un sostegno considerevole a parecchi segni, specie quelli mobili (ovvero Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli) interessati dai transiti più impegnativi".

Questi quattro segni, Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario, saranno chiamati ad "affrontare sé stessi, le loro paure, mettersi in discussione e accettare che nella vita tutto cambia e nulla rimane uguale". Situazione più favorevole per i segni di terra, come Toro e Capricorno, e di acqua, come il Cancro. Questi tre segni, insomma, saranno alcuni dei più fortunati del 2024. Ma andrà bene pure ad Ariete e Bilancia, "che vedranno qualche disagio con Plutone in Capricorno ma anche tanta fortuna con Giove in Gemelli". Un po' più in difficoltà il Leone, per via di situazioni inaspettate e qualche cambiamento. Alti e bassi, infine, per l’Acquario e lo Scorpione.