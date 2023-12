Oroscopo 2024, Paolo Fox: ecco il segno che svolta

27 dicembre 2023 a

Tempo di previsioni astrologiche a I fatti vostri. Su Rai 2 Paolo Fox ha annunciato le novità del 2024, segno per segno. "Sarà un anno importante con Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni segni - ha premesso -. Giove andrà nel segno del Gemelli". Risultato? "Nessun pianeta contro" nè "intralci" per l'Ariete che, però, è si prepara a nuove sfide. E ancora: "Quelli tra aprile e giugno saranno mesi importanti anche per rinnovare un accordo in amore, per pensare a un figlio", ha aggiunto. Assicurati "picchi di fortuna" e "novità". I Toro, invece, dovranno prendere delle decisioni "entro la primavera". Poi tocca ai Gemelli. Per loro si prospetta "una scelta dal punto di vista professionale importante". Le relazioni migliori nasceranno in primavera. Tra giugno e luglio assicurato il supporto di "grandi stelle".

"Anno importante" anche per il Cancro. Giove e Saturno sono per questo segno "sempre favorevoli". Attenzione e cautela sono necessarie per i nati sotto il segno del Leone, che dovranno liberarsi di qualche costrizione: "L'amore potrà diventare un problema ma si sbloccherà da giugno in poi". E per il lavoro non è tanto diverso, con "occasioni" da non perdere tra luglio e settembre. Per il segno della Vergine gennaio sarà un "mese di assestamento".

Finita qui? Niente affatto. Per la Bilancia sarà un anno "senza pianeti contrari". Da giugno a settembre "i mesi migliori" dal punto di vista sentimentale. "Passione, pazienza, emozioni"; sono le richieste dell'astrologo per gli Scorpione. I nati sotto il segno dei Sagittario, invece, saranno i re dell'ottimismo. "Stelle protette fino a maggio", ha specificato Fox. Nelle relazioni attenzione a dubbi e tensioni. "Dal punto di vista lavorativo da marzo a maggio saranno mesi importanti", ha predetto l'esperto. Cielo "entusiasmante" per il Capricorno. "Le stelle aiuteranno un buon recupero, anche per le questioni d'amore". Non mancheranno alcune difficoltà per gli Acquario: "La sfida importante sarà superare blocchi legati al passato e qualche amarezza vissuta in amore". E per i Pesci? "Un cielo importante, porta la riscoperta di sogni chiusi nel cassetto".