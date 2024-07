Come ipnotizzare (e risvegliare) una gallina in pochi secondi: il video fa il giro del mondo

04 luglio 2024 a

a

a

Come ipnotizzare una gallina? A svelare il mistero è un video pubblicato sui social e diventato virale in pochissimo tempo. Per "addormentarla", rendendola catatonica per un po', ci sarebbe una tecnica piuttosto precisa, che consiste nel prendere l'animale per il collo, appoggiandogli la testa a terra. A quel punto, come si vede nel filmato, viene fatto un solco nel terreno proprio davanti alla gallina.

Subito dopo avere messo in pratica queste mosse, si vede l'animale abbandonarsi completamente e non reagire più ad alcun tipo di stimolo, con gli occhi fissi sempre sullo stesso punto. "Sta dormendo - dice l'ipnotizzatore in sottofondo -. Può restare così per qualche altro minuto". Un suo amico, quindi, gli chiede: "Se cancelliamo il solco si sveglia?". Ed è proprio quello che poi è successo. Cancellata la linea disegnata nel terreno, ecco che la gallina riprende vitalità e reagisce beccando la mano del suo ipnotizzatore.

Tanti i commenti sotto al post. "È affascinante, ma mi chiedo: come avete fatto a scoprire questa tecnica? La fine del video mi ha dato una certa soddisfazione", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "E' come accenderla e spegnerla con un tasto". Un altro ancora, infine, si chiede per quale motivo bisogna ricorrere l'ipnosi: "Ma perché?".