Lavatrice umana, onde ultrasoniche per un servizio ultra-rapido: cosa state vedendo

Rivoluzione per la vita domestica. Il prossimo anno verrà presentata quella che verrà chiamata la "lavatrice umana del futuro". Si tratta di uno strumento "futuristico", che permetterà di lavare e asciugare una persona insieme ai vestiti, in soli quindici minuti e in totale relax. Si tratta di un'invenzione giapponese, che è stata realizzata dall'azienda tecnologica Science Co e che verrà mostrata al pubblico per la prima volta nel 2025 all'Osaka Kansai Expo.

Mirai Ningen Sentakuki - così si chiama la nuova invenzione - è una capsula trasparente in cui la persona può sedersi e godersi un lavaggio completo. In quei soli 15 minuti, il cliente non dovrà fare nulla. Al massimo godersi uno schermi installato per vedere immagini e video. Quando la persona è al suo interno, la macchina si riempie di acqua calda - la cui temperatura viene equilibrata attraverso l'analisi dei parametri vitali - e crea un sistema di microbolle d'aria che viene realizzato con delle onde ultrasoniche.

Le onde, una volta esplose, hanno la capacità di rimuovere sporco, batteri e calcare sia dalla pelle e sia dai vestiti. Inoltre la persona che si presta a questo trattamento non ha bisogno di aggiungere shampoo, bagnoschiuma o altri tipi di detergenti chimici, perché vengono puliti in modo automatico.