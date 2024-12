Oroscopo 2025, la previsione di Branko: "Per chi sarà l'anno della svolta amorosa"

21 dicembre 2024 a

a

a

Il 2024 è stato un anno molto difficile sotto tanti punti di vista? Sperate in un 2025 migliore? Branko, il re degli astrologi, ha diffuso le prime anticipazioni dell'oroscopo del prossimo anno. E per alcuni segni potrebbe trattarsi della svolta definitiva. Ariete, per esempio, dovrà attendere marzo per vedere qualcosa in pentola. "Fino alla fine, fino a dicembre del prossimo anno, respirerai un’atmosfera allegra e le stelle ti renderanno ancora più disponibile, aperto a nuovi incontri", ha predetto Branko.

Per Toro, invece, il prossimo sarà l'anno dell'amore. "Nel 2025 ti lascerai andare all’amore, che occupa un posto davvero importante nella tua vita. Scoprirai una nuova spiritualità e forse avrai voglia di sposarti o esplorare di più", ha spiegato l'astrologo. Gemelli è uno di quei segni che potrà compiere una svolta nel 2025: "Riuscite a concretizzare i vostri sogni e a realizzare il vostro destino. L’anno, infatti, avrà la capacità di sorprendersi e il 2025 inizierà nel migliore dei modi per i Gemelli". Quelli nati sotto il segno del Cancro dovranno invece prepararsi a esplorare il pianeta: "Nel 2025 avrai voglia di esplorare, conoscere, viaggiare. Dopo aver girato tanto, sentirai la voglia di stare a casa e di trascorrere più tempo con la famiglia e con le persone che ami. L’anno sarà davvero significato, stimolante, pieno di sfaccettature".

"Problemi col capo, occhio ai soldi": chi rischia grosso nel 2025, l'oroscopo di Branko

I Leoni affronteranno finalmente l'anno delle vittorie, com'è scritto nel loro destino. "I cambiamenti saranno inediti, rivoluzionari e l’anno sarà davvero importante su più fronti. Dall’amore alla sfera passionale. Hai intenzione di lasciare andare tutto quello che ti fa stare male perché senti la necessità di essere davvero libero". Stessa discorso per Vergine, anche se traslato sul versante amoroso. "Nel 2025 le relazioni sentimentali, quelle che hanno superato l’opposizione di Saturno e Nettuno, dimostreranno di avere un valore importante, mentre i nuovi legami scopriranno emozioni che non pensavano di conoscere". Per Bilancia, invece, è giunto il tempo di prendersi una pausa dagli altri per occuparsi di sé stessi: "Il 2025 sarà l’anno dell’amore sì, ma dovrai anche dare priorità a te stesso, ai tuoi sogni, ai tuoi ideali. Molti colleghi e superiori saranno ostoli, quindi devi cercare di dare una svolta alla tua vita: cambiare filosofia, ambizioni, addirittura rapporti".

Capitolo Scorpione. Forse il segno più complicato di tutti, soprattutto in amore. "La tua vita sta cambiando. E su questo non sembrano più esserci dubbi. Anzi, nel 2025 ci saranno davvero delle modifiche, a partire dall’amore. Basta con la gelosia, i sospetti, le paure o il desiderio di vendetta: supererai degli ostacoli, quello sì, ma poi avrai belle soddisfazioni nella sfera familiare e lavorativa", ha sottolineato Branko. Per Sagittario, secondo Branko, sarà uno di quegli anni che si ricorderà tutta la vita: "Nel 2025 quello che è rimasto nascosto verrà allo scoperto e l’anno sarà una sorta di miniera di transiti, influssi e aspetti astrali. Un anno che resterà inciso nella storia personale". Infine, il Capricorno. "Nel 2025 ritornerai finalmente a casa. Alcuni mesi saranno un po’ battaglieri per la professione e gli affari: dovrai lottare tanto prima di arrivare al successo e tutelare quello che hai ottenuto nel tempo. Le emozioni, però, saranno le protagoniste indiscusse della tua vita: l’amore resta una cosa seria. Sei passionale, determinato e hai voglia di stare accanto alla persona che hai scelto tempo fa. Certo, ci saranno giorni di pioggia e di vento, ma tu saprai volare sulle nuvole".