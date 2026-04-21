Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Apple, John Ternus nuovo Ceo: addio Tim Cook, rivoluzione ai vertici. Cosa cambierà

martedì 21 aprile 2026
Apple, John Ternus nuovo Ceo: addio Tim Cook, rivoluzione ai vertici. Cosa cambierà

2' di lettura

Rivoluzione nel mondo hi-tech: Tim Cook, Ceo di Apple, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente del colosso americano, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata nelle scorse ore. Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, questo passaggio di consegne non era previsto così presto.

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere Ceo di Apple e aver avuto la fiducia necessaria per guidare un'azienda così straordinaria", ha dichiarato Cook in un comunicato. Cook, 65 anni, è entrato in Apple nel 1998 ed è diventato amministratore delegato nel 2011, dopo l'abbandono dell'iconico co-fondatore e leader Steve Jobs per motivi di salute. A Cook viene riconosciuto il merito di aver ampliato la gamma di prodotti Apple e di aver portato il valore dell'azienda a circa 4 trilioni di dollari, in base al valore delle azioni.

"La leadership senza precedenti e straordinaria di Tim ha trasformato Apple nella migliore azienda al mondo", ha dichiarato Arthur Levinson, presidente uscente del consiglio di amministrazione, nel comunicato stampa. "La sua integrità e i suoi valori permeano ogni aspetto di Apple". Levinson attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione in qualità di membro non esecutivo. Diventerà il principale consigliere indipendente del consiglio.

Ternus è entrato a far parte del team di progettazione prodotti di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente senior dell'ingegneria hardware nel corso dei successivi vent'anni. Apple gli riconosce il merito di aver contribuito alla realizzazione e nello sviluppo di numerosi prodotti, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch e computer Mac. "Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple", ha affermato il super manager nello stesso comunicato. "Avendo trascorso quasi tutta la mia carriera in Apple, ho avuto la fortuna di lavorare sotto la guida di Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore". 

tag
apple
ipad
iphone
mac
tim cook
john ternus
steve jobs

L’autogol dell’antitrust su Apple Piangiamo se le Big Tech non investono da noi poi le facciamo scappare soffocandole di regole

La decisione dell'Antitrust Apple, multa da oltre 98 milioni di euro: ecco l'accusa

L'economia diventa narrativa Il romanzo infinito dei grandi capitani d’impresa

ti potrebbero interessare

Artrosi, un'iniezione per sconfiggerla: la scoperta fa la storia?

Artrosi, un'iniezione per sconfiggerla: la scoperta fa la storia?

Windows 11, il disastroso aggiornamento di aprile: pc ko, ecco cosa succede

Windows 11, il disastroso aggiornamento di aprile: pc ko, ecco cosa succede

Redazione
I trenta alimenti imperdibili da provare almeno una volta

I trenta alimenti imperdibili da provare almeno una volta

Attilio Barbieri
Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"

Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"