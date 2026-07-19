Facebook e Instagram down in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Dalle 9.30 di questa mattina migliaia di utenti hanno segnalato il malfunzionamento delle principali piattaforme di Meta. Instagram è risultato inaccessibile o ha presentato gravi problemi di funzionamento, con disservizi che hanno coinvolto anche Facebook e, secondo alcune segnalazioni, WhatsApp. Gli utenti non sono riusciti a visualizzare i feed, inviare o ricevere messaggi, pubblicare storie o nuovi contenuti. In molti casi, tentando di accedere a Facebook, è comparso il messaggio: "Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto".

Non è la prima volta che le piattaforme di Meta vanno incontro a un'interruzione del servizio. Il 12 giugno 2026 un guasto tecnico aveva già impedito agli utenti di aggiornare i feed, caricare storie e accedere alle applicazioni. In quell'occasione, l'azienda non aveva fornito spiegazioni dettagliate, limitandosi a risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Un precedente ancora più significativo risale al 2024, quando un blackout globale aveva coinvolto contemporaneamente Facebook, Instagram e Threads, causando la disconnessione improvvisa degli utenti e rendendo le piattaforme irraggiungibili per diverse ore.

Il disservizio più grave nella storia di Meta resta però quello del 4 ottobre 2021, quando Facebook, Instagram e WhatsApp rimasero offline per circa dieci ore a causa di un errore di configurazione dei router BGP, fondamentali per il traffico tra i data center. Al momento Meta non ha ancora comunicato le cause del nuovo guasto, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.