"L'sms della morte": ecco come fa impazzire il tuo telefono, i modelli a rischio

Una nuova vulnerabilità di sicurezza, definita "Sms of death", minaccia gli smartphone Android. Classificata come critica da Google il 2 novembre, permette a un malintenzionato di mandare in crash il sistema operativo semplicemente inviando un SMS. Il telefono può bloccarsi ripetutamente, interrompendo le chiamate e impedendo l'utilizzo delle normali funzioni. Per risolvere il problema potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, con il rischio di perdere file e dati personali.

La vulnerabilità, come riporta ilCorriere, è stata individuata da un ricercatore, conosciuto con lo pseudonimo di Mark B o @sourone su X, che ha segnalato il problema a Google già nel maggio scorso. La ricerca, pubblicata a fine ottobre, descrive un attacco chiamato Destructive Remote Denial of Service, attraverso il quale un aggressore può rendere inutilizzabile uno smartphone da remoto.

L'aspetto più preoccupante è che si tratta di un attacco "zero click": la vittima non deve aprire il messaggio né compiere alcuna azione per subire il blocco. In alcuni casi, i malfunzionamenti possono durare fino a una settimana, mentre in altri si risolvono in circa mezz'ora. Durante il blocco potrebbe diventare impossibile anche contattare i servizi di emergenza. I dispositivi potenzialmente coinvolti comprendono smartphone con versioni di Android dalla 12 alla 16, inclusi alcuni modelli Google Pixel e Samsung. La buona notizia è che l'attacco non sembra mirare al furto di dati o credenziali, ma esclusivamente a rendere inutilizzabile il dispositivo. Google ha già sviluppato e distribuito una patch di sicurezza per correggere la vulnerabilità. Per proteggersi, è quindi fondamentale aggiornare Android all'ultima versione disponibile.