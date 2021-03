Italia Food Lovers: cantine, vini e l'e-commerce del “made in Italy” a valore aggiunto

22 marzo 2021 a

In alcune regioni d’Italia, potremmo dire quasi tutte, le cantine sono il fiore all’occhiello del Mercato Food & Wine, tanto che proprio attraverso le cantine si sono affermati alcuni brand del Territorio. Su vini e cantine gli e-commerce sono diventati consulenti speciali, che ti aiutano a conoscerli, sceglierli, apprezzarli e gustarli offrendo una vastissima quantità e qualità di etichette al più corretto rapporto qualità/prezzo. Molte cantine, le più strutturate e con una produzione significativa, si sono attrezzate per fornire anche direttamente questo servizio; certo è che nel 2021 l’e-commerce dei vini è imprescindibile.

In Sicilia, nella perfezione disegnata da natura, arte e cultura, c’è una tenuta bella e solare come le due sorelle che la gestiscono, la Tenuta Gorghi Tondi dove da ben quattro generazioni, si coltivano le uve all’interno della Riserva naturale integrale, oasi WWF, Lago Preola e Gorghi Tondi, a Mazara del Vallo, sulla costa sudoccidentale della Sicilia. Se alcune etichette di vini siciliani sono più “scontate”, come il Nero d’Avola, altre sono l’espressione di una ricerca di gusti più “del continente” (come i siciliani amano chiamare quelli della terra ferma), come le bollicine del Palmares Brut. Palmarès è un termine di origine latina che, con il significato di “degno della vittoria “, sta a indicare l’eccellenza di questo spumante, ennesima espressione di quel tesoro che sono le uve Grillo coltivate in un vigneto che coniuga, da un lato, le peculiarità di un terroir come quello della Riserva Naturale del WWF da cui prende il nome l’azienda, e dall’altro, l’influenza del mare e delle sue brezze iodate.

Quando si parla di vini così buoni, attenzione perché rischiamo di non aver spazio per il “dolce” e sarebbe un vero peccato perché in Sicilia abbiamo l’Eccellenza anche di vini dolci: Marsala, Moscato, Passito. Noi Food Lovers ad ogni piatto abbiniamo un vino e ad ogni vino abbiniamo un piatto … ecco perché non amiamo consumare un intero pasto con un solo vino. E, a proposito di abbinamenti con contaminazioni tra Territori (sempre in Italia ovviamente) suggeriamo di abbinare queste Eccellenze: Palmeres Brut di Cantine Gorghi Tondi con l’ottimo Caviale Pink ADAMAS®; Coste a Preola Nero d’Avola, Cantine Gorghi Tondi, con Risotto con Tartufo (TartufLanghe).

https://www.italiafoodlovers.it/shop/palmares-brut-vino-spumante

https://www.italiafoodlovers.it/shop/caviale-pink-adamas

https://www.italiafoodlovers.it/shop/coste-a-preola-nero-d-avola

https://www.italiafoodlovers.it/shop/risotto-con-tartufo

Un invito ai wine lovers: i produttori di vini e le cantine sono tra le categorie più colpite dal lockdown per il drastico calo delle vendite nei ristoranti; acquistare vini attraverso l’e-commerce aiuta a contenere le ingenti perdite di fatturato. Una sola avvertenza, nel comparare i prezzi fate attenzione anche all’annata.

