Pasta ritirata dai supermercati: contiene una sostanza tossica, il marchio da evitare

Alcuni prodotti di pasta biologica di lenticchie, riso rosso e curcuma e di pasta biologia di fave sono state richiamate a scopo precauzionale dal ministero della Salute. Le confezioni sono del marchio Pastificio Fiorentino Renaissance. La pasta è stata ritirata dai supermercati a causa della “probabile contaminazione con 2-cloroetanolo e ossido di etilene”, secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it.

In particolare, sono interessate dal provvedimento le confezioni da 250 grammi della pasta di lenticchie, riso e rosso e curcuma con il Tmc 28/12/2023 dei formati calamarata, risoni, paccheri e penne, e le confezioni da 250 grammi della pasta di fave, riso rosso e curcuma con il Tmc 08/01/2024 dei formati calamarata, paccheri e fusilli, e con il Tmc 28/12/2023 del formato risoni.

La pasta richiamata è stata prodotta per l’Azienda Agricola Bio Floriddia C. da Pasta Natura Srl nello stabilimento di via Agricoltura 10, a Busca in provincia di Cuneo.

Ieri 30 agosto erano stati richiamati dal Ministero della Salute, sempre per la presenza di ossido di etilene, alcuni gelati confezionati di diversi lotti e gusti a marchio Nuii e Milka per la “possibile presenza di tracce di ETO (ossido di etilene) nell’ingrediente farina di semi di carrube”.

