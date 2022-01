Banane, imballaggio di plastica? No, come non farle marcire per più di 7 giorni: il trucco

08 gennaio 2022 a

Cellulosa al posto della plastica. Gli imballaggi che di solito troviamo nei supermercati proteggono frutta e verdura dal deterioramento. Tuttavia, contribuiscono anche a creare grandi quantità di rifiuti. E' in quest'ottica che la catena svizzera Lidl, insieme ai ricercatori dell’Empa, ha messo a punto una diversa copertura protettiva per frutta e verdura. Si tratta di un rivestimento in cellulosa che migliora pure la conservazione dell'alimento, facendolo rimanere fresco più a lungo.

Parliamo, nello specifico, di una pellicola spray ottenuta dagli scarti alimentari, capace di allungare la conservazione di alimenti deperibili, come le banane, di almeno una settimana. I ricercatori, come spiega ilfattoalimentare.it, "sono partiti da scarti molto comuni, nel loro caso di carote, contenenti cellulosa, e hanno sottoposto il materiale grezzo a un procedimento che prevede un’essiccazione sotto vuoto seguita da un passaggio sotto pressione e che può includere o meno un pretrattamento sbiancante e disinfettante con ipoclorito di sodio".

Sono stati eseguiti anche dei test in in laboratorio: lo spray, applicato appunto sulle banane, ne ha preservato la freschezza per una settimana oltre la maturazione. Il tutto nella massima sicurezza, perché alla base dello spray c'è un polimero innocuo e addirittura commestibile. Ecco perché, invece che lavarlo via, si può pure decidere di mangiare insieme al frutto. Lo strato di cellulosa sviluppato dall’Empa sarà testato e migliorato nei prossimi due anni insieme a Lidl Svizzera e a un fornitore di frutta e verdura.

