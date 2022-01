Londra, "questo è troppo": orrore al ristorante, ecco cosa vi servono per 18 dollari

10 gennaio 2022 a

A Londra è scoppiata una polemica. Tutto ruota attorno al Westerns Laundry, un ristorante di pesce, che ha pubblicato su Instagram la foto del suo ultimo piatto: il collo d'anatra ripieno di rape e lenticchie. La novità inserita nel menù è stata annunciata con un messaggio ai molti clienti del locale. "Ci piace onorare la vita degli animali che cuciniamo con tutte le loro parti. Nel nostro settore si creano troppi rifiuti acquistando tagli pregiati e scartando il resto dell'animale", scrive il ristorante sulla sua pagina social.

Il Westerns Laundry ha poi pubblicato il costo del piatto (18 dollari) e l'intero menù, nel quale spuntano anche proposte di sgombro, anguilla affumicata, merluzzo e seppie. Ma è l'immagine dell'anatra che scatena la bufera. La foto, infatti, ha scatenato gli utenti del web. "No, è troppo" commenta uno di questi mentre un altro gli fa eco: "Oddio". Alcuni però sono anche disposti ad assaggiarla: "Yum".

E in effetti lo scatto del collo d'anatra sul piatto rischia di urtare i più sensibili. L'immagine mostra la parte "prelibata" dell'animale con tanto di testa. Proprio come la ricetta tipica della gastronomia del sud-ovest della Francia, in particolare della regione della Guascogna, vuole.

