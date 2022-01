Uova, perché non devi buttare il guscio: denti e salute, le proprietà che pochi conoscono

13 gennaio 2022 a

a

a

Le uova fanno bene nella loro interezza e non solo per il tuorlo e l'albume. Nonostante non vengano mai utilizzati, anche il guscio e la membrana sono utili e possono essere utilizzati a scopo curativo e nutraceutico. Più nel dettaglio, la membrana interna dell'alimento, ossia quella pellicola trasparente che riveste il guscio e contiene l'albume, vanta proprietà medicamentose e rigeneranti.

Findus, richiamati i 4 Salti in Padella: "Cosa c'è in quella busta", ecco il prodotto richiamato | Guarda

"Il merito – spiega al Fatto Alimentare Laura Rossi, specialista in Scienza dell’alimentazione e nutrizione di comunità e salute pubblica presso il Crea Alimenti e la Nutrizione – è del contenuto di cheratina, collagene ed elastina, presenti in questa cuticola insieme ad acido ialuronico, glucosamina e condroitina; tutte sostanze che, applicate sulla pelle, stimolano la rigenerazione cellulare, la formazione di nuovo tessuto connettivo e di vasi sanguigni microscopici e determinando così una più rapida riparazione dei tessuti". Insomma, un'ottima cura contro i tagli e le lesioni superficiali.

Riso contaminato da insetticida, un grave pericolo: ecco il celebre prodotto fermato | Guarda

Non è da meno il guscio dell'uovo. Quest'ultima parte, a sorpresa, è la più versatile e può essere usata per realizzare gli scrub per il viso, le maschere nutrienti e le creme contro le irritazioni cutanee. Non solo, perché il guscio può essere utilizzato anche nei dentifrici e negli smalti remineralizzanti per denti e unghie, fino agli sbiancanti per il bucato e ai fertilizzanti per orto e giardino. "Il guscio d’uovo può essere usato anche come integratore alimentare – prosegue Rossi –, fonte naturale e facilmente assimilabile di carbonato di calcio (che ne costituisce il 95 per cento), magnesio, sodio, potassio, zinco e rame, necessari per il corretto accrescimento scheletrico, per prevenire l’osteoporosi, tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna e per assicurare la normale trasmissione degli impulsi nervosi da cui dipende anche il battito cardiaco". La soluzione secondo l'esperta è un mezzo cucchiaio di polvere di guscio d'uovo al giorno per ridurre i problemi di iperacidità e gastrite.

La strage del sesamo, "casi a raffica e allarme nazionale": occhio all'etichetta, cosa sta accadendo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.