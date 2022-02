Polpette ritirate, "frammenti di plastica": ecco il celebre prodotto che devi evitare

11 febbraio 2022 a

a

a

Anche le polpette dell'Ikea finiscono nel mirino del ministero della Salute. Sono infatti state ritirate le polpette vegetariane surgelate vendute nella catena svedese. Il lotto in questione si chiama "Huvudroll" e viene venduto in confezione da 1000 grammi. Il motivo? "Possibile presenza di frammenti di plastica" nel lotto di produzione con scadenza 26-10-2022.

Polpette al pomodoro, "rischio chimico": attenzione, qual è il prodotto ritirato dagli scaffali

Il marchio del prodotto è Ikea of Sweden Ab e la denominazione di vendita è Huvudroll, polpette vegetariane surgelat. L'alimento - spiega Il Fatto Alimentare - è prodotto nello stabilimento svedese Gunnar Dafgard. Il numero articolo è 704.877.95. "Si raccomanda di non consumare il prodotto riportante data di scadenza 26-10-2022 e di riportarlo in negozio - si legge nell'avviso -. Previsto rimborso senza necessità di prova d'acquisto".

Sushi, scatta il richiamo: occhio a questo ingrediente, una sostanza pericolosa per la tua salute

"La sicurezza - scrive ancora il colosso sul suo sito - è da sempre una priorità per IKEA. Vogliamo offrire ai nostri clienti articoli di cui possano fidarsi e che siano prodotti in maniera responsabile, senza alcun compromesso in fatto di qualità e sicurezza alimentare". Mesi fa era toccato ai piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika, ritirati dal mercato per il rischio di rottura e ustioni. Anche in questo caso il negozio provvedeva il rimborso senza lo scontrino fiscale.

Salame, ecco come non devi tagliarlo: l'errore con cui rovini il sapore dell'insaccato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.