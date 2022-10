Esselunga, insalata-choc: "Denti a rischio", cosa trova nella busta

08 ottobre 2022 a

a

a

Brutta sorpresa per una 30enne di Cologno Monzese. La ragazza, G.E, ha trovato all'interno del sacchetto dell'insalata un vero e proprio pezzo di plastica. "Per poco non mi rompeva un dente e quando ho preparato l'insalata non mi sono accorta della presenza di quel cubetto. Dopo il ritrovamento ho avuto il timore che potesse addirittura essere qualcosa di tossico, magari in grado di contaminare il contenuto del piatto che in parte ho consumato", ha raccontato la ragazza ad Affaritaliani.it.

Wurstel crudi, rischio fatale: perché non mangiarli mai

Una brutta esperienza che però si è conclusa nel migliore dei modi, visto che la ragazza non ha ingerito quello che poteva diventare un corpo estraneo. G.E, che aveva acquistato l'insalata "iceberg" allo store Esselunga di viale Lombardia, ha subito avvertito la catena di supermercati. A sua volta Esselunga è intervenuta attivando le procedure di sicurezza: prima la segnalazione del lotto in questione, poi i vari controlli.

"A seguito della segnalazione sono state attivate le procedure di verifica presso il fornitore responsabile della produzione - ha dichiarato Esselunga in un comunicato stampa - La qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori sono una nostra priorità. Sarà eseguita un’indagine volta a comprendere la natura e l’origine del corpo estraneo rinvenuto e valutare le cause della sua mancata intercettazione nelle fasi di preparazione e controllo. Il nostro servizio clienti, con il quale è già stato avviato il contatto, fornirà ulteriori riscontri".