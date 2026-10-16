Forma o colore non importa: è l'ora della zucca

Di che colore è l’autunno? Zucca . Color zucca. Quell’arancione caldo che si incrocia tra le mille sfumature del rosso e del giallo a seconda della passione dell’uno sull’altro. E così, quando arriva la stagione (la più bella dell’anno) in cui il sole inizia a diventare più tiepido, la pioggia inizia a farsi notare, il caldo di casa a farsi desiderare e il trench diventa inseparabile alleato insieme all’ombrello, il color zucca esprime il meglio di sé. Lo si vede nelle zucche di plastica illuminate ed esposte nelle vetrine delle cartolerie ad attirar bambini che hanno fatto loro la tradizione poco italiana fino a qualche decennio fa di festeggiare Halloween. I più audaci espongono il frutto vero (lo è botanicamente), svuotato (da qui l’espressione “testa di zucca” e “zuccone”) illuminato e con scadenza.

Una ricorrenza che non è solo morte, ma rinascita per i greci e per i romani che usavano le zucche per accompagnare l’anima dei defunti verso una nuova vita. O, come per il Capodanno celtico, una festa per allontanare gli spiriti maligni. Ma, ormai per tutti, un omaggio agli spiriti dei morti che, banalmente, per i bambini si traduce in “dolcetto o scherzetto?”. I suoi colori si vedono sui banchi dei mercati rionali. Di verde o giallo o arancione vestita, a seconda della tipologia (Delica, Mantovana, Violina, Hokkaido...). Di forme non ne parliamo. Troppe (per fortuna) ce ne sono: lunghe, corte, grosse e grasse, piccole, giganti. Fanno scenografia in cucina, negli ingressi delle case, sui caminetti, trasmettono autunno. I fruttivendoli (furbi) le dividono a metà che vien voglia di portarsene a casa un bel pezzo.

Già, e che ce ne facciamo di questo pezzo di zucca che ha pure il dono di avere pochi zuccheri e pochissime calorie? Una ricetta davvero semplice - che per un momento fa sentire Antonino Cannavacciuolo anche il più inesperto ai fornelli - è la zucca al forno con lo speck. Si fa così: si taglia la zucca (meglio se Delica) a fettine larghe circa un centimetro (lunghe o corte non ha importanza). Si avvolge ogni fetta di zucca in una fettina di speck, si mette il tutto su una teglia rivestita di carta forno e si cuoce in forno a 180° per circa venti minuti (il forno deve essere già caldo). Lo speck si fa croccante e saporito, la zucca resta morbida e dolce. Questi fagottini sono buoni caldi, tiepidi, freddi. Vanno bene a colazione, a merenda, per antipasto. E l’autunno color zucca è servito.