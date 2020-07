Coronavirus, le azioni quotidiane ad alto rischio contagio: ricerca americana, quello che non dovete mai fare

10 luglio 2020 a

Una lista come monito per evitare il coronavirus. La Texas Medical Association ha redatto un elenco di azioni quotidiane, assegnando a ognuna di esse un punteggio per classificarle in base alla pericolosità di contagio da COVID-19. Tra le meno pericolose quella di aprire la posta è un’azione, fare benzina, giocare a tennis, ordinare cibo take away o andare in campeggio. Lontane dal contagio anche andare a fare la spesa, passeggiare e correre all’aperto, alloggiare in hotel, sedere in sala d’attesa dal medico, andare in biblioteca o al museo, mangiare in un ristorante all’aperto o camminare in un luogo affollato.

Più a rischio invece le cena a casa di altre persone o gli acquisti al centro commerciale così come l'andare in spiaggia. Allarme rosso quando si va dal parrucchiere, quando si cena al chiuso in un locale, quando si partecipa a matrimoni o funerali, quando si pratica sport di contatto o, addirittura, quando si saluta con strette di mano e abbracci i propri amici. Ma all'apice della pericolosità c'è l'andare in palestra, al cinema o al teatro. Non solo, perché bisogna prestare attenzione anche ai grandi concerti, quando ricominceranno, naturalmente.

