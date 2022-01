Deltacron, "una menzogna dietro alla variante". Covid, operazione-terrore? Una inquietante scoperta

Giuseppe Valditara 11 gennaio 2022 a

Deltacron è dunque probabilmente una bufala. Così scrive il genetista Marco Gerdol su nature.com: «Vale la pena di spendere due o tre parole sulla questione Deltacron, visto chela notizia della presunta identificazione di una variante “ibrida” che combinerebbe mutazioni di Omicron e Delta sta iniziando a circolare con una certa insistenza sui media nazionali. E queste due o tre parole sono “Deltacron non esiste”». Francamente trovo controproducente che i media inseguano compulsivamente e con grande risalto tutte le evoluzioni della pandemia. Sappiamo che rimarrà a lungo e chela promessa che i vaccini lo avrebbero fatto sparire era una falsa promessa. I vaccini sono stati utilissimi: hanno dimostrato di servire ad attenuarne, nella gran parte dei casi, l’impatto e a rallentarne la diffusione.

La scienza segua con grande attenzione le varianti e predisponga rimedi, dopodiché torniamo a vivere normalmente, con le ben note precauzioni. Consapevoli che probabilmente per alcuni anni a venire dovremo imparare a convivere con questo virus.Continuare a tempestare l’opinione pubblica di notizie ansiogene rende invivibile quel poco di libertà e di serenità che ci rimane. Ma se è vero che questo virus non sparirà a breve, sono altre le questioni che dovremmo porci in questo momento. Chiediamoci piuttosto: è stato previsto di raddoppiare gli iscritti a Medicina? Quante risorse sono state stanziate per assumere docenti di Medicina per poter insegnare al doppio degli attuali iscritti? Sono stati moltiplicati i posti in certe specializzazioni strategiche? Si intendono autorizzareflessibilità salariali per incentivare a scegliere quei settori dove oggi nessuno vuole più lavorare per esempio la rianimazione e la medicina d’urgenza?

È stato previsto un piano di aumento significativo dei postiin terapia intensiva? È stato avviato il potenziamento della medicina domiciliare? E i pronto soccorso degli ospedali, vogliamo finalmente renderli efficienti? Sono stati previsti interventi per sanificare l’aria negli uffici pubblici e nelle scuole? Facciamo tutti il nostro dovere portando la mascherina quando siamo in presenza di altre persone, vacciniamoci, e magari spieghiamo agli amici che hanno paura che se si vuole vivere in una società occorre assumersi anche dei doveri,non solo pretendere diritti. E poi viviamo, e pretendiamo da chi ci governa che ci lasci vivere, perché di vita ne abbiamo solo una.

