Generale Figliuolo, "negli ultimi due giorni...". Maledetto Covid, addio? La bomba: un segnale decisivo

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, durante la sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano. "Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare", ha annunciato.

"L'Italia sta facendo molto bene e in questo la Lombardia che rappresenta una bella fetta, di oltre 9 milioni di abitanti, sta facendo egregiamente la sua parte, sia sui cicli primari, sia sui booster, sia sui bambini. Nel frattempo a febbraio in tutti i centri vaccinali della Lombardia sarà possibile essere vaccinati con il nuovo Novavax. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid della Lombardia, Guido Bertolaso.

"Questo vaccino noi lo utilizzeremo come abbiamo utilizzato e stiamo utilizando i vaccini attuali - ha spiegato Bertolaso -. Non verrà data la possibilità di scegliere a chi verrà a vaccinarsi nel mese di febbraio, quando sarà disponibile anche questo ulteriore vaccino, quello verrà dato in modo random". E così una volta prenotati, i cittadini potranno quindi essere vaccinati con Pfizer, Moderna o il nuovo Novavax.

