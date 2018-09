Asia Sagripanti, 19enne finalista di The Voice of Italy 2018, ha investito ad Azzano Decimo (Friuli-Venezia Giulia) un ciclista di 52 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 e le dinamiche sono ancora tutte da chiarire. La ragazza, arrivata quarta al talent show, avrebbe dichiarato di essere stata infastidita e distratta da un insetto entrato nella sua auto, che le ha poi impedito di accorgersi dell'uomo al lato della carreggiata. Nulla da fare per il 52enne, mentre Asia è stata immediatamente portata sotto choc in ospedale.

Leggi anche: I finalisti di The Voice vogliono continuare a fare musica