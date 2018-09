Un microfono lasciato aperto nel momento sbagliato ed è subito gaffe. Sono giunte nella mattinata di giovedì 6 settembre le scuse di Francesca Fialdini, conduttrice di La Vita in Diretta, che proprio durante la messa in onda su Rai 1 della sigla di ieri si è lasciata andare a un commento un po' scomodo: "Questo copione fa schifo, fa schifo", ha detto riferendosi - con discreta evidenza - alla scaletta del programma. Resasi conto del fattaccio, la Fialdini è tornata in onda con un sorriso parecchio imbarazzato. Ma su Twitter la giovane toscana ha immediatamente rimediato: "No, nel mio fuori onda non criticavo gli autori. La squadra della Vita in Diretta è composta da professionisti, che stimo (e che ringrazio). E loro sanno". Certo, le crediamo. Eppure la rettifica lascia qualche dubbio. Anzi molti: se una afferma che "il copione fa schifo" a chi si riferisce, se non agli autori?

Ma questa non è stata la prima volta in cui la conduttrice, a soli quattro giorni dall'inizio del programma, ha vissuto moneti di imbarazzi. Già Tiberio Timperi, conduttore anche lui assieme alla Fialdini, ha creato un momento di tensione, quando, durante un'intervista a Maurizio Costanzo, ha esordito così: "Hai preso 29 perché eri raccomandata altrimenti prendevi 23", parlando proprio di un esame della sua collega, sostenuto alla Sapienza.