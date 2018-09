La bomba, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti, la ha sganciata a Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso. Secondo lui, infatti, Romina Power ed Al Bano Carrisi si sono allontanati. Gli equilibri, rispetto a maggio scorso, sono cambiati: Loredana Lecciso, infatti, ha ricucito i rapporti con il compagno ed è tornata nella tenuta pugliese. "Barbara, come sai, lei non ha mai risposto alle frecciatine di Romina e si è sempre comportata da signora, ma le donne quando tornano poi chiedono qualcosa in cambio e cosa avrà mai chiesto?", ha affermato malizioso Signoretti, lasciando intendere che, forse, qualche richiesta è planata sulla scrivania di Al Bano. La D'Urso, da par suo, ha preferito non alimentare la polemica e le voci.