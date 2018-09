Non solo cattive notizie, per Matteo Salvini, assediato dalla sentenza sui fondi della Lega e dall'inchiesta per il caso Diciotti. Dopo le 22 di sabato 8 settembre, infatti, con un sorrisone, il ministro dell'Interno dà l'annuncio: "È arrivato il mio primo nipotino!", scrive su Twitter. E ancora: "Abbraccio a mamma e papà, buona vita e buona fortuna all'angioletto Edoardo dallo zio Matteo, che farà di tutto perché cresca in un mondo migliore", conclude Salvini.

Di seguito, il tweet di Matteo Salvini: