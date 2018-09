Il battibecco fra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli prosegue, ma questa volta in Tribunale. Dopo che lo scorso marzo la giornalista ha definito l'ex re dei paparazzi "sbruffone", "fesso" e "recidivo", la Lucarelli, ospite in televisione, ha rincarato la dose, consigliando al 44enne di "darsi del cogl... da sé". Così Corona ha presentato una denuncia nei confronti dell'opinionista direttamente alla procura di Milano, che però non sembra averla presa sul serio, anzi ne ha già chiesto l'archiviazione.

"Se Corona continua a delinquere, dimostra solo di fregarsene di rispettare le regole che il regime di affidamento prevedeva" ha scritto la Lucarelli nell'articolo di marzo. Ma non sarebbe bastato questo a mandare su tutte le furie il pupillo di Lele Mora. Infatti, un mese dopo, l'opinionista ha pubblicato un post su Facebook nel quale affermava che Corona era stato coinvolto "in una rissa verbale fuori dall'Hollywood", violando così le prescrizioni del provvedimento di affidamento terapeutico che gli imponevano di non lasciare la sua dimora dalle 20.30 alle 7 del mattino.

"Non si sta comportando - scriveva - come uno che ha capito qualcosa dell'ennesima possibilità concessagli. Di sicuro un povero cristo non si potrebbe permettere quello che può permettersi lui". "Affermazioni che rientrerebbero nel diritto di critica, il quale si concretizza nell'espressione di un'opinione, che in quanto tale non può intendersi obiettiva, considerato che per natura è fondata su un'interpretazione dei fatti e comportamenti": ha liquidato così la questione il pm Lucia Minutella, anche se la decisione sull'archiviazione ora spetta al gip.