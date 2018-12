Guardando la recente programmazione televisiva, desidero fare molti complimenti alle due puntate di Guarda, stupisci! andate in onda in prima serata il 12 e il 19 dicembre su Raidue. Protagonista Renzo Arbore, con accanto Nino Frassica, Andrea Delogu, Gigi Proietti e altri ancora. Il risultato d' ascolto è stato più che premiante, il che fa ritenere che di Arbore e della sua maniera divertita e leggera di fare spettacolo, ci sia bisogno. Renzo Arbore è capace di costruire con poco, spettacoli divertenti, interessanti e di ottimo ascolto. Perché non pensare a questo gruppo di autori e interpreti per uno o più sabati su Raiuno?

Oltretutto, come abbiamo scritto spesso, è forte la carenza di varietà televisivi sulle rete Rai e sarebbe interessante se Raiuno tornasse ai successi del passato, quelli, per intenderci, firmati da Guido Sacerdote e Antonello Falqui.

La domenica, alle 21.25, su Raitre è ripartito Storie maledette, con Franca Leosini. Già ho scritto in passato che la Leosini è brava, si sa documentare e consente a tutti, anche poco addentro alle cronache giudiziarie, di imparare a «leggere» una sentenza o una condanna.

Come suol dirsi, facendo finta di niente, Sveva Sagramola, ormai da tempo alla guida di Geo su Raitre alle 16.05, inanella successi uno via l' altro. L' argomento del programma è interessante, in quanto si parla di natura, di scienza e di ambiente. Con l' occasione, alle Lettrici e ai Lettori, molti auguri di Buon Natale.

di Maurizio Costanzo