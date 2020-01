Matteo Salvini sul palco per il comizio elettorale, ma il candidato leghista manda il gemello

Francesco e Leo Battaglia sono due gemelli con la passione della politica. Per la loro attività politica hanno scelto il centrodestra. Leo, in particolare, è impegnato a essere eletto alle Regionali con la Lega Nord. L' ultima volta gli era andata male, solo 2mila e rotti voti. E se fosse la volta buona? Si chiede il Giornale in edicola venerdì 17 maggio.

Certo, i voti vanno chiesti porta a porta. E anche un impegno politico come la presentazione dei candidati a Crotone, niente di meno che con Matteo Salvini, può essere del tempo sottratto alla campagna elettorale. E allora ecco l' idea, come rivela il Corriere della Calabria: mandare il fratello gemello sul palco. Che ovviamente si è prestato, anche ad andare a cena e a stringere le mani.

Foto: (Corriere della Calabria)