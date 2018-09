Arriva direttamente dalla pagina Instagram del Grande Fratello Vip un primo spoiler sui coinquilini della casa. Tutti i partecipanti sono in questi giorni a Cinecittà per registrare le clip di presentazioni e per le foto di rito. Dopo l'avvistamento di Giulia Salemi e Fabio Basile, una terza concorrente confermata è Martina Hamdy. In realtà, nel post pubblicato dall'account ufficiale del Grande Fratello non si mostra per intero la ragazza ma sono stati gli utenti del web a dedurlo data la somiglianza di fisico, del vestito e del braccialetto indossato per le riprese e per i capelli. La ragazza, milanese ma di origini egiziane, è nota al pubblico del piccolo schermo come meteorologa di Canale 5. Oltre a quello, ha avuto altri precedenti in televisione partecipando prima al concorso Veline e successivamente è stata ospite a TikiTaka e Mai dire Mondiali. Sembrerebbe, quindi, che la prossima spiaggia sia proprio la casa di Canale 5 che le darà quella mano utile a sfondare nel mondo del piccolo schermo.