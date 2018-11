Una dedica commovente da Alessandra Amoroso. La cantante pugliese, lanciatissima in classifica con il suo ultimo album 10, su Instagram ha regalato un dolcissimo pensiero pubblico al nonno, che ha quasi raggiunto la cifra tonda dei 100 anni: "Tu che sei in grado di muovere il mondo. Tieni duro, nonnino! - scrive sulla propria pagina social la vincitrice di Amici di Maria De Filippi nell'ormai lontano 2008, condividendo una foto dell'anziano parente - So che 97 anni sono difficili, ma tieni duro. La nonna sorride da lassù! Tanti auguri, grande nonno. #trovaunmodo e io l'ho trovato, nonno! Ti amo". Parole che hanno ovviamente raccolto il pieno di like dai suoi fan.