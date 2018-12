Il mondo di Patty, teoria agghiacciante della moglie di Juan Darthes: "Stupri? No, complotto: chi c'è dietro"

Le denunce pubbliche di abusi sessuali di Thelma Fardin, Giusy de Il mondo di Patty, ai danni di Juan Darthes, hanno toccato profondamente tutto il cast dell'amata serie televisiva. Oltre ai messaggi di supporto per la ragazza, gli ex colleghi di Thelma hanno voluto organizzare una rimpatriata. La reunion non è stata di certo fatta in segreto. Infatti, ad annunciarla sono stati proprio gli attori del cast che hanno prontamente immortalato il momento con una foto pubblicata, successivamente, sui loro rispettivi profili social. Nell'immagine in questione i ragazzi appaiono tutti sorridenti e felici mentre passano una serata insieme, come ai vecchi tempi. Nel frattempo, a rompere il silenzio circa le continue accuse lanciate dal cast della telenovela argentina è stata la moglie di Juan. La donna è intervenuta per difendere il marito da tutte le denunce arrivate: "È tutta una bugia, questi dicono bugie, sono calunnie, questo è un complotto contro Juan", ha commentato secca.